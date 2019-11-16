القضاء السوداني يُحدد موعد الحكم بقضية "فساد" البشير

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس محكمة في الخرطوم، اليوم السبت، أن النطق في قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، سيكون في الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.



وقال القاضي الصادق عبد الرحمن، في ختام جلسة استماع لشهود الدفاع: "إن موعد النطق بالحكم فيما يتعلق بقضية الفساد المالي التي يحاكم فيها عمر البشير، قد حدد في الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفق ما نقلت وكالة (فرانس برس).



ويحاكم الرئيس السوداني السابق، بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة 10 سنوات.



وأقرّ البشير في أيار/ مايو الماضي، بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة والمتعلقة بالفساد، كما كشف عن أسماء متورطة معه.



جدير بالذكر، أن البشير، الذي أطاح به الجيش في 11 نيسان/أبريل الماضي، بعد نحو 4 أشهر من احتجاجات شعبية غير مسبوقة، أوقف منذ ذلك التاريخ، واحتجز في (سجن كوبر)، شديد الحراسة في الخرطوم.