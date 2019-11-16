هنية: حماس والجهاد وكتائب القسام وسرايا القدس عروة وثقى لا انفصام لها





وأوضح هنية، أن هذه الجولة ليست الأولى أو الأخيرة وفاتورة الحساب مع العدو ليست مغلقة.

ولفت إلى أنه تحدث أمس مع الأمين العام زياد النخالة، وقلنا لبعضنا: إن هذه المحطة التي نصنعها معاً تضيف تراكمًا عزيزاً لمحطات صنعناها معاً.

رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس): "إن حماس والجهاد وكتائب القسام وسرايا القدس، عروة وثقى لا انفصام لها".وأضاف هنية، أثناء تقديمه واجب العزاء لذوي الشهيد بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس: "حماس ستبقى وفية لدماء شعبنا، وفية لدماء بهاء، وستكتب في صفحة التاريخ هذه العلاقة المجيدة"، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الإلكتروني.وتابع بقوله: "نحن لا نساوم على دماء شهدائنا وقادتنا، ومعادلة صناعة النصر يحيطها الله بعنايته ولطفه في مواجهة العدو الغاصب".وأشار هنية إلى أن الوعي والثقة وعمق التجربة والدماء المختلطة دائمًا، تقطع الطريق على كل مخططات الفتنة على الشعب الفلسطيني.