إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال البيرة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، مساء اليوم السبت، في مواجهات اندلعت على مدخل مدينة البيرة الشمالي.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت وصلوا إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي، بعد مشاركتهم بوقفة احتجاجية على جرائم الاحتلال في غزة، نظمتها الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت.



وقد اندلعت مواجهات بالمكان اطلق خلالها جنود الاحتلال الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه الطلبة، ما ادى إلى اصابة أحدهم بالرصاص الحي في قدمه، وآخر برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.



وفي السياق، أغلق جنود الاحتلال حاجز بيت إيل العسكري، أمام المركبات المارة.