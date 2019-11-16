قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين بزعم تسللهم السياج وسط القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، بعد ظهر اليوم السبت، النار تجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين، بزعم تسللهم عبر الحدود من وسط قطاع غزة، نحو الداخل، بحسب ما أعلنته القناة 12 الإسرائيلية.



وقالت القناة: "قام عدد من الفلسطينيين ظهر اليوم، بالتسلل عبر الحدود من وسط قطاع غزة، ثم رصدتهم قوة تابعة للجيش، وفتحت عليهم النار، ما دفعهم للعودة الى قطاع غزة، وقد حددت القوة أضرارا لحقت بالسياج الأمني"، على حد زعمها.