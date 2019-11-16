شاهد: العاهل الأردني وولي عهده يتجولان في الغُمر

نشر الديوان الملكي الأردني عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك)، صوراً لزيارة الملك الأردني عبدالله الثاني وولي عهده الحسين بن عبدالله الثاني، لمنطقة الغمر في وادي عربة.



واستمع الملك عبد الله، السبت، إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الجنوبية عن الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة.



وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.









وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بوقت سابق انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الشاملة عل كل شبر في البلاد.



وكانت الحكومة الأردنية قررت إغلاق منطقة "الباقورة والغمر" أمام السياح الإسرائيليين، بدءاً من اليوم، فيما قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق البوابة المؤدية إلى هذه الأراضي، للمرة الأخيرة مساء أمس السبت.







وأشار قائد المنطقة العسكرية الجنوبية إلى "فخر واعتزاز جميع مرتبات المنطقة بقرارات جلالة القائد الأعلى، وجاهزيتهم للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على مقدراته". كما نقلت وكالة "عمون".وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بوقت سابق انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الشاملة عل كل شبر في البلاد.وكانت الحكومة الأردنية قررت إغلاق منطقة "الباقورة والغمر" أمام السياح الإسرائيليين، بدءاً من اليوم، فيما قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق البوابة المؤدية إلى هذه الأراضي، للمرة الأخيرة مساء أمس السبت.

رام الله - دنيا الوطن