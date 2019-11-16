نتنياهو: غانتس يسعى لتشكيل حكومة أقلية بدعم أربعة أحزاب إسرائيلية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس يسعى لتشكيل حكومة أقلية بدعم من أربعة أحزاب إسرائيلية.



وحسب موقع (والاه) الإسرائيلي، فقد أجرى نتنياهو، السبت، اتصالات مع وزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود للتحذير من تشكيل غانتس حكومة أقلية.





وأوضح الموقع، أن نتنياهو حث أعضاء حزب الليكود إلى القيام بحملة ضد تلك الخطوة من بني غانتس، مشيراً إلى أن حكومة الأقلية سيشكلها حزب أزرق أبيض بالشراكة مع حزب العمل وتحالف المعسكر الديمقراطي، وحزب إسرائيل بيتنا، والقائمة العربية المشتركة.





وعلق تحالف أزرق أبيض على تلك التصريحات بالقول: "نحن لا نزال نهدف إلى تشكيل حكومة وحدة ، ولكن بالتأكيد كل الخيارات مفتوحة لتجنب الانتخابات الثالثة والتي نتنياهو يقودنا إليها".

رام الله - دنيا الوطن