عربي

مرشحو الرئاسة بالجزائر يوقعون "الميثاق الأخلاقي"

مرشحو الرئاسة بالجزائر يوقعون "الميثاق الأخلاقي"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وقع مرشحو الانتخابات الرئاسية في الجزائر اليوم، السبت، "ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية"، يتضمن التزامات باحترام قواعد السباق وتجنب تبادل الاتهامات وإطلاق تصريحات تحريضية، في المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان غرب العاصمة، بمبادرة من اللجنة المستقلة للانتخابات. 

وشهد حفل التوقيع حضور مرشحي الرئاسة الخمسة لأول مرة جنبا إلى جنب على منصة واحدة، بجانب محمد شرفي رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، وفق (عرب 48). 

وقبل أسبوع، أعلن المجلس الدستوري، بشكل نهائي، قبول ملفات خمسة مرشحين للرئاسة من بين 23 شخصية تقدمت بالترشح للمنصب.

والخمسة المقبول ترشحهم هم: رئيس الوزراء الأسبق، عبد المجيد تبون، والأمين العام لحزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ونائب سابق عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلعيد، الذي يترأسه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة (رئيس جبهة المستقبل).

إضافة إلى وزير الثقافة سابقا، عز الدين ميهوبي، (أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، ووزير السياحة سابقا ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة.

وجاء التوقيع على الميثاق قبل يوم واحد من انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات، الأحد، وتستمر 3 أسابيع، فيما ينتظر أن تدعو لجنة الانتخابات مسؤولي المؤسسات الإعلامية في البلاد للتوقيع عليه في وقت لاحق السبت.

وينص الميثاق على الاحترام العميق والمستدام للمسار الديمقراطي، والامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية، إلى جانب منع استغلال المؤسسات الدينية والتعليمية في الحملة الانتخابية. 

كما يلتزم المتسابقون وفق الميثاق "بالحرص دوما على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح أخر يعلمون بأنه خاطئ".

من جهته، قال رئيس لجنة الانتخابات محمد شرفي في كلمته إن الميثاق يعد قاسما مشتركا بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية ومرجعية لبناء صرح ديمقراطي.

ومع انطلاق السباق، يشهد الشارع الجزائري انقساما حادا، حيث يؤيد البعض إجراء انتخابات رئاسية مقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، وهو موقف تدعمه قيادة الجيش.

فيما يعارض آخرون ذلك ويطالبون بتأجيلها، بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" ويعتبرون الانتخابات طريقة فقط لتجديد النظام نفسه.

أخبار ذات صلة

شاهد: العاهل الأردني وولي عهده يتجولان في الغُمر

شاهد: العاهل الأردني وولي عهده يتجولان في الغُمر

أول تصريح لرئيس الوزراء التونسي المُكلف &#34;حبيب الجملي&#34;

أول تصريح لرئيس الوزراء التونسي المُكلف "حبيب الجملي"

تفاصيل العثور على مقابر جماعية في السودان

تفاصيل العثور على مقابر جماعية في السودان

إصابة 11 شخصاً بانفجار في محافظة ذي قار جنوب العراق

إصابة 11 شخصاً بانفجار في محافظة ذي قار جنوب العراق

اجتماع وزاري لمصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

اجتماع وزاري لمصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

الديوان الملكي السعودي يَنعى أميراً من الأسرة الحاكمة

الديوان الملكي السعودي يَنعى أميراً من الأسرة الحاكمة

لبنان: تصويت أممي على قرار يُجبر إسرائيل بدفع تعويضات عن عدوان 2006

لبنان: تصويت أممي على قرار يُجبر إسرائيل بدفع تعويضات عن عدوان 2006

توقيف مسافر فرنسي في مطار القاهرة لنقله أدوية محظورة

توقيف مسافر فرنسي في مطار القاهرة لنقله أدوية محظورة

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

هجمات المستوطنين تتسبب بخسارة 100 طن زيتون بالضفة

هجمات المستوطنين تتسبب بخسارة 100 طن زيتون بالضفة

شاهد: خلال مشاركته بحفل تأبينه.. الصوراني: الشكعة قدوة باحتضان المقاومة نهجاً وفكراً

شاهد: خلال مشاركته بحفل تأبينه.. الصوراني: الشكعة قدوة باحتضان المقاومة نهجاً وفكراً

هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ونظيرتها الصربية توقعان مذكرة تعاون

هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ونظيرتها الصربية توقعان مذكرة تعاون

الشرطة: 36 ألف مسافر تنقلوا عبر &#34;الكرامة&#34; وتوقيف 128 مطلوباً الأسبوع الماضي

الشرطة: 36 ألف مسافر تنقلوا عبر "الكرامة" وتوقيف 128 مطلوباً الأسبوع الماضي

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

&#34;الديمقراطية&#34;: انتصارنا بالأمم المتحدة يُوجب علينا تحويلها لساحة اشتباك دائم مع الاحتلال

"الديمقراطية": انتصارنا بالأمم المتحدة يُوجب علينا تحويلها لساحة اشتباك دائم مع الاحتلال

تيسير خالد: التنمية المستدامة تحت الاحتلال عملية مستحيلة وسقوط في الأوهام

تيسير خالد: التنمية المستدامة تحت الاحتلال عملية مستحيلة وسقوط في الأوهام

وزارة التنمية: صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري

وزارة التنمية: صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري

منوعات

فنان مصري شهير يعلن تعافيه من سرطان الرئة

فنان مصري شهير يعلن تعافيه من سرطان الرئة

إعلامية كويتية تشعل غضب مواطنيها بدفاعها عن كاظم الساهر: &#34;ما يحتاج أموالكم&#34;

إعلامية كويتية تشعل غضب مواطنيها بدفاعها عن كاظم الساهر: "ما يحتاج أموالكم"

شاهد:شيرين تقبل يد معجب في السعودية: &#34;خايفة حسام يموتك&#34;

شاهد:شيرين تقبل يد معجب في السعودية: "خايفة حسام يموتك"

شاهد: رضوى الشربيني تتخذ هذا القرار المفاجئ

شاهد: رضوى الشربيني تتخذ هذا القرار المفاجئ

رامي صبري ينشر صورة مع زوجته: &#34;صديقتي&#34;

رامي صبري ينشر صورة مع زوجته: "صديقتي"

شاهد: أحلام تتحدث عن زوجها... هكذا يتعامل معها

شاهد: أحلام تتحدث عن زوجها... هكذا يتعامل معها

ابنة هيفاء وهبي تعلن وفاة جدها

ابنة هيفاء وهبي تعلن وفاة جدها

شاهد: أحمد حلمي يقتحم كاميرا ياسمين عبد العزيز ويغضبها

شاهد: أحمد حلمي يقتحم كاميرا ياسمين عبد العزيز ويغضبها

ياسمين صبري بإطلالة جذابة من شاطىء المالديف

ياسمين صبري بإطلالة جذابة من شاطىء المالديف

فيديو نادر يبكي القلوب.. أحمد زكي متحدثاً مع وعن ابنه هيثم

فيديو نادر يبكي القلوب.. أحمد زكي متحدثاً مع وعن ابنه هيثم

عربي

مرشحو الرئاسة بالجزائر يوقعون &#34;الميثاق الأخلاقي&#34;

مرشحو الرئاسة بالجزائر يوقعون "الميثاق الأخلاقي"

تفاصيل العثور على مقابر جماعية في السودان

تفاصيل العثور على مقابر جماعية في السودان

إصابة 11 شخصاً بانفجار في محافظة ذي قار جنوب العراق

إصابة 11 شخصاً بانفجار في محافظة ذي قار جنوب العراق

اجتماع وزاري لمصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

اجتماع وزاري لمصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة