أول تصريح لرئيس الوزراء التونسي المُكلف "حبيب الجملي"





وقال الجملي، وفق وكالة (سبوتنك): إنه منفتح على جميع الأحزاب من أجل الاتفاق على برنامج حكم تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذه، مضيفاً: "بالنسبة للمعترضين على ترؤس النهضة، النهضة حالياً لم تعد تترأس الحكومة".



وفيما يخص موعد الشروع في مفاوضات تشكيل الحكومة، قال "قدرت أن أنطلق غدا في المفاوضات لكن قد يقع تأخير بيوم أو يومين"، لافتاً إلى أنه سينطلق في مشاورات أولية ثم يدخل في الحوار مع مختلف الأحزاب.



وسلم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أمس الجمعة، الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.



واستقبل سعيد بقصر قرطاج رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي بصفته رئيس الحزب المتحصل على أكثر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، والذي أطلع الرئيس على المرشح المقترح لتشكيل الحكومة.





رام الله - دنيا الوطنأكد حبيب الجملي، في أول تعليق له عقب تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، أنه مستقل وسيظل مستقلاً عن جميع الأحزاب، مشدداً على أنه لن يكون له أي انتماء.