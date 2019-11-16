هجمات المستوطنين تتسبب بخسارة 100 طن زيتون بالضفة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نفذ المستوطنون حوالي 95 اعتداءً ضد المواطنين والمزارعين في مناطق شمال الضفة، منذ بدء موقف قطف ثمار الزيتون.



واسفرت الهجمات والاعتداءات الاستيطانية إلى ضياع نحو 100 طن من الزيتون، بسبب سرقة ثمار الزيتون أو قطع الأشجار أو حرقها.



وهاجم المستوطنون بحماية جيش الاحتلال المزارعين في قرية جالود جنوب نابلس وقاموا بطردهم من أراضيهم بعد سرقة المحصول الذي جنوه، مبينةُ أن هناك مخططات ببناء تجمع استيطاني على اراضي المواطنين في قرى اللبن وقريوت وجالود لربط المستوطنات المحيطة بهذه القرى في بعضها البعض.



وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت أمس عدداً من المواطنين في سلفيت وحارس وكفر الديك إخطارات بتجديد مصادرة مئات الدونمات من أراضيهم لسنوات قادمة.