الرئيس عباس يُعزي عائلة السواركة باستشهاد ثمانية من أفرادها

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رام الله - دنيا الوطن

قدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، التعازي للعقيد من مرتبات قوات الأمن الوطني ناصر جميعان، باستشهاد ثمانية أفراد من عائلة السواركة، أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحضور الفريق الحاج إسماعيل جبر.



وقال الرئيس عباس، خلال استقباله العقيد جميعان: نعزي آل السواركة، وشعبنا الفلسطيني بهذا المصاب الجلل، داعين الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وفق (وفا).



يشار إلى أن طائرات الاحتلال الحربية، كانت قد قصفت الخميس الماضي بستة صواريخ منزل عائلة أبو ملحوس (السواركة) في دير البلح، وسط قطاع غزة، فوق رؤوس ساكنيه، وهم نائمون، ما أسفر عن استشهاد ثمانية أفراد من هذه العائلة.