شهر العسل انتهى.. إسرائيل تُدمر حلم عروسين بقصف منزلهما





وما إن تنتهي أي جولة تصعيد، حتى تبدأ القصص بالظهور، تحمل معها الحزن والحسرة، ويتم تداولها بين الناس في قطاع غزة؛ لتزيد آلامهم ومعاناتهم.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقطعاً مصوراً لزوجين حديثين، قصف الاحتلال منزلهما، وسواه بالأرض، وخسرا كل شيء.

يقول العريس محمد أبو عمرة: إنه متزوج منذ شهر، وقد قصف الاحتلال منزله بصاروخ من طائرة استطلاع، ومن ثم بصاروخ من طائرة (إف 16) ما أدى لدماره بالكامل، ولم يبق من مقتنيات عرسه أي شيء، حتى الذهب الخاص بعروسه، فُقد تحت الأنقاض.



ويتابع أبو عمرة، كل مقتنياتي ذهبت، وشقتي الجديدة بما فيها من أدوات منزلية وأغراض، كما أن دراجتي النارية فقدتها، وضاع عملي، بسبب قصف منزلي، ولم تكتمل فرحتي بزواجي، خاتماً حديثه، الناس أحضروا لنا بعض الملابس لنرتديها.

خاص دنيا الوطنيبدو أن إسرائيل لا تحاول فقط قتل الأبرياء في كل جولة للتصعيد على غزة، لكنها تقتل الأجساد، وتخرب البيوت، وتسقطها على رؤوس أصحابها، فيستشهدون، أو تُكتب لهم النجاة، فيحاولون البقاء من خلال لملمة أشيائهم التي ففقدوها تحت ركام منازلهم، التي تدمرها طائرات الغدر الإسرائيلية.