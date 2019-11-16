شؤون فلسطينية

كهرباء القدس تُصدر تحذيراً للمستشفيات والمؤسسات الحيوية بمحافظات الضفة

كهرباء القدس تُصدر تحذيراً للمستشفيات والمؤسسات الحيوية بمحافظات الضفة
فني في شركة الكهرباء - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
حذرت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم، كافة المؤسسات الحيوية، لاسيما المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية، وغيرها من المؤسسات ذات القطاعات المختلفة، من قيام كهرباء إسرائيل بقطع التيار الكهربائي عن كافة مناطق الامتياز في المحافظات الأربع، بما فيها مناطق غلاف القدس.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم السبت، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن كهرباء إسرائيل، ستقوم بقطع التيار الكهربائي عن ثلاثة خطوط رئيسة، ومزودة للكهرباء في المحافظتين في ذات التوقيت، بهدف منع كهرباء القدس من إعادة تدوير الأحمال على خطوط مزودة أخرى لتزويد بعض المؤسسات الحيوية والرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وخاصة المستشفيات والطوارئ بالتيار الكهربائي.

واعتذرت الشركة، من كافة المشتركين عن هذا الإجراء الخارج عن إرادتها، الذي تسعى كهرباء إسرائيل لتطبيقه على أبناء شعبنا، مطالبة المشتركين بضرورة أخذ الحيطة والحذر بما فيها المستشفيات خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي في ظل سياسة العقاب الجماعي، الذي تمارسه كهرباء إسرائيل على أبناء شعبنا بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

وطالبت شركة "كهرباء القدس" الحكومة  الفلسطينية بسرعة التحرك الفوري على الصعيد الدولي، وفضح ممارسات إسرائيل في معاقبة شعبنا، كونها دولة قائمة بالاحتلال، وعليها تحمل المسؤولية كاملة تجاه أعمالها وفق القانون الدولي، ووقف إجراءاتها العقابية بحق شعبنا، مضيفاً أننا على تواصل مع الحكومة لحل الأزمة الراهنة، وعدم استمرارها خلال المراحل القادمة.

وأشارت إلى أنها قامت على مدار الأسبوع الماضي بتحذير المشتركين، ونشر برنامج المرحلة الثانية، الذي حددته شركة الكهرباء الإسرائيلية لقطع وتقنين التيارالكهربائي عن المناطق الأخرى، التي سيشملها القطع في 17 وحتى 26 من الشهر الجاري في مختلف وسائل الإعلام، علماً أنه تم توجيه رسالة لوزيرة الصحة من خطورة تداعيات القطع على المستشفيات، والمراكز الصحية في مناطق الامتياز.

وناشدت الشركة كافة المشتركين في المدن والقرى والمخيمات بمناطق الامتياز بمحاربة سارقي التيار الكهربائي، والتبليغ عنهم، ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي من بعض الجهات غير المسؤولة، هذا بالإضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، في حال نفذت الشركة الإسرائيلية تهديداتها بتقنين التيار الكهربائي.

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