هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ونظيرتها الصربية توقعان مذكرة تعاون

رام الله - دنيا الوطنوقعت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، مع نظيرتها في جمهورية صربيا، اليوم السبت، مذكرة تعاون في مجال مكافحة ‏الفساد ومنع انتشاره، وملاحقة مرتكبيه، وفقاً للمبادئ والأهداف المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ‏الفساد.‏وفي أعقاب توقيع مذكرة التفاهم في العاصمة الصربية بلغراد، التي وقعها عن الجانب الفلسطيني ‏المستشار أحمد براك، وعن الجانب الصربي مدير وكالة مكافحة الفساد في صربيا دراغان ‏سيكيميتش، أعلن الأخير ترحيب بلاده وقبولها المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد ‏الفلسطينية في مدينة رام الله في النصف الأول من الشهر المقبل.‏وبحث الجانبان، بحضور سفير فلسطين لدى صربيا محمد نبهان، ‏أوجه التعاون بين الجانبين، التي تشمل تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب، وإعداد الكوادر في ‏مجالات مكافحة الفساد وغسيل الأموال.‏وقال براك: إن هيئة مكافحة الفساد، تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والهيئات ‏المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بهدف تبادل الخبرات وتسهيل عملية استرداد ‏الموجودات، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد.‏وأوضح أن الفساد جريمة دولية بحاجة ماسة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحتها ومعاقبة مرتكبيها، ‏مستعرضاً خلال اللقاء آلية عمل الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني ‏وتعديلاته، مبيناً أنشطة الهيئة المستقبلية التي تسعى من خلالها؛ لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد من ‏خلال الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020- 2022.‏بدوره، أكد سيكيميتش أهمية التعاون الدولي في ‏مكافحة الفساد، موضحاً أن وكالة مكافحة الفساد الصربية، مستعدة للتعاون مع نظيرتها الفلسطينية في شتى ‏المجالات، مشيداً بالإنجازات التي حققتها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رغم كافة ‏الصعوبات.