طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الأحد، سيكون للحافلات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من كشف (11/12).وطالبت الوزارة، المواطنين، بالتواجد صباح غدٍ عند الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.وشددت الوزارة، على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.