قناة إسرائيلية: الجهاد الإسلامي استخدمت صاروخاً جديداً فاجأ إسرائيل

قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن حركة الجهاد الإسلامي، استخدمت في التصعيد الأخير حول قطاع غزة، لأول مرة صاروخاً من نوع جديد، ما زاد من مخاوف تل أبيب إزاء قدراتها الدفاعية.



وأوضحت القناة، أن الجهاد، أطلقت مؤخراً صاروخاً يحمل رأساً حربياً بوزن 300 كليوغرام، مشيرةً إلى أن الصاروخ الذي سقط وانفجر في منطقة غير مأهولة بغلاف غزة، خلف حفرة قطرها 16 متراً، وعمقها متران.



ولفتت القناة، إلى أن الصاروخ كان يحتوي على كمية أكبر من المتفجرات، مما تنقله معظم الصواريخ التي تستخدمها فصائل غزة، مؤكدة أن حجمها فاجأ الإسرائيليين.



وادعت القناة، أن هذا الصاروخ، هو محلي الصنع، لكن مهندسين إيرانيين أسهموا في تصميمه، مشيرة إلى أن الجهاد الإسلامي، تمكنت في بعض النواحي من التفوق على القدرات التكنولوجية لحركة حماس.

رام الله - دنيا الوطن