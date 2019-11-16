شؤون فلسطينية

جميل الخالدي: حماس وافقت على تسليم كتاب خطي للرئيس عباس بشأن الانتخابات

جميل الخالدي: حماس وافقت على تسليم كتاب خطي للرئيس عباس بشأن الانتخابات
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
أكد المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي، أن حركة حماس، وافقت على تسليم كتاب خطي للرئيس محمود عباس، بشأن موقفها من الانتخابات المقبلة.

وقال الخالدي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن حركة حماس ليس لديها مانع من تسليم كتاب خطي للرئيس عباس بشأن موقفها من الانتخابات، مشيراً إلى أن التصعيد الإسرائيلي الأخير حال دون استكمال الاجتماعات بين الحركة، ووفد لجنة الانتخابات بغزة.

وأضاف الخالدي: "لم نتمكن من استكمال اللقاءات مع قيادة حماس بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير، وسيتم استئناف تلك اللقاءات قريباً"، مشيراً إلى أنه من المقرر، أن يعود رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

يذكر، أن الرئيس عباس، يطالب الفصائل الفلسطينية، بتسليم كتاب خطي بموقفها من الانتخابات المقبلة، وذلك تمهيداً لإصدار مرسومه الرئاسي، بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. 

وفي وقت سابق، وصل وفد لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة، قبل يوم من التصعيد الإسرائيلي، والتقى قيادة حماس؛ لبحث ملف الانتخابات، وموقفها من تقديم كتاب خطي للرئيس عباس. 

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