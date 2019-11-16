وزارة التنمية: صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري

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خاص دنيا الوطن

أكد داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، للمستفيدين من الضفة الغربية وقطاع غزة.



واوضح الديك في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه سيتم دفع المخصصات قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أنه يتم العمل على بيانات عدد المستفيدين في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وفي السياق، أشار الديك إلى أن هناك أسماء جديدة، سيتم إضافتها في قائمة مخصصات الشؤون الاجتماعية، في المقابل سيتم إخراج بعض الأسر من المخصصات.