شؤون فلسطينية

شعث: قرار تجديد تفويض عمل (أونروا) انتصار فلسطيني وهزيمة أميركية إسرائيلية

شعث: قرار تجديد تفويض عمل (أونروا) انتصار فلسطيني وهزيمة أميركية إسرائيلية
نبيل شعث
رام الله - دنيا الوطن
رحب د. نبيل شعث، رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، بالتصويت الأممي بالأغلبية الساحقة لصالح سبعة قرارات، تخص فلسطين، منها قرار تجديد تفويض ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وقال شعث في بيان صحفي: إن حجم التصويت لصالح قرار (أونروا) يعكس مستوى التضامن الدولي مع حقوق شعبنا الفلسطيني في المحافل الدولية، وضربة لسياسات الثنائي ترامب- نتنياهو، ومساعيهما لتصفية القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا.

ووصف شعث قرار تجديد تفويض وكالة (أونروا) بالقرار التاريخي المهم، خاصة في هذه المرحلة التي تسعى فيها الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي إلى شطب حق الفلسطينيين في العودة من خلال إلغاء وجود الوكالة وعملها، مشدداً على أهمية استمرار عمل الوكالة كعنوان لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.  

وأثنى شعث على الدول التي صوتت لصالح القرار، واعتبره يسنجم مع مبادئها وقيمها، في دعم حقوق شعبنا، التي كفلها القانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية، داعياً المجتمع الدولي للتمسك بقرارات الشرعية الدولية، والعمل الجاد على تنفيذها.

وأضاف أن العالم يتغير لصالح القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الرهان الحقيقي الآن على صمود شعبنا الذي سينتصر لا محاله بتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتطبيق حق العودة.

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