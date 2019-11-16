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(الناتو) وروسيا يتبادلان الجواسيس

(الناتو) وروسيا يتبادلان الجواسيس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (سبوتنك) الروسية للأنباء: إن روسيا وحلف شمال الأطلسى، تبادلا أشخاصاً متهمين بالتجسس، وصدر عفو رئاسي عنهم.

وأوضحت الوكالة، أنه تمت مبادلة الروسيين "نيكولاي فيليبتشينكو" و"سيرغي مويسيينكو" بالليتوانيين "يفغينيوس ماتايتيس" و"أريستيداس تاموشايتيس" والنرويجي "فرودي بيرغ".

وحسب الوكالة، فإن هذه هي المرة الأولى التي اتفقت فيها ثلاث دول، اثنتان منها عضوان في حلف الناتو، على الإفراج عن أشخاص حكم عليهم بالسجن بتهمة خطيرة.

وبدأت المحادثات حول إطلاق سراح المتهمين بالتجسس في روسيا وليتوانيا منذ ما يزيد عن عام، وأدت إلى اتفاق بعد صدور الحكم في روسيا بحق "فرودي بيرغ"، حيث وافق الرئيس الليتواني على عفو عن المواطنين الروسيين، بعد انضمام السلطات النروجية إلى المحادثات.

وبحسب السلطات الأمنية الليتوانية، فإن "نيكولاي فيليبتشينكو" تمكن من التوغل إلى المؤسسة الحاكمة العليا، وأجهزة الأمن والمخابرات الليتوانية.

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