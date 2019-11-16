نتنياهو يدعو ليبرمان لعقد لقاء "كسر الجمود"
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان إلى عقد اجتماع معه في مطلع الأسبوع المقبل؛ لمناقشة سبل كسر الجمود المسيطر على محادثات تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وجاءت دعوة نتنياهو هذه، بعد انتهاء يومين من التصعيد الأمني في منطقة الحدود مع قطاع غزة، والذي طغى على الجمود السياسي المستمر، وعلى تعثّر جهود رئيس تحالف (أزرق- أبيض) عضو الكنيست بني غانتس؛ لتأليف حكومة جديدة، وفق صحيفة (يديعوت احرونوت).
وقبل توجيه الدعوة، أبدى نتنياهو تحفظاته من انتخابات ثالثة، وتوجّه بشريط فيديو إلى ليبرمان وسأله: "هل ستصوت أنت وحزبك ضد إقامة حكومة أقلية تعتمد على دعم وثقة أعضاء القائمة المشتركة، الذين وصفتهم أنت بأنهم "طابور خامس"؟ هل أنت مستعد حقاً لتهديد أمن إسرائيل، وإقامة حكومة تعتمد على أحمد الطيبي وأيمن عودة؟ كفى مع هذه الألعاب الخطرة؟ أعطني جواباً واضحاً نعم أو لا".
وردّاً على ذلك، طلب ليبرمان من نتنياهو الالتزام بالامتناع من إجراء انتخابات ثالثة خلال سنة، يُشار إلى أن لدى غانتس مهلة حتى يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي لتشكيل ائتلاف حكومي.
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان إلى عقد اجتماع معه في مطلع الأسبوع المقبل؛ لمناقشة سبل كسر الجمود المسيطر على محادثات تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وجاءت دعوة نتنياهو هذه، بعد انتهاء يومين من التصعيد الأمني في منطقة الحدود مع قطاع غزة، والذي طغى على الجمود السياسي المستمر، وعلى تعثّر جهود رئيس تحالف (أزرق- أبيض) عضو الكنيست بني غانتس؛ لتأليف حكومة جديدة، وفق صحيفة (يديعوت احرونوت).
وقبل توجيه الدعوة، أبدى نتنياهو تحفظاته من انتخابات ثالثة، وتوجّه بشريط فيديو إلى ليبرمان وسأله: "هل ستصوت أنت وحزبك ضد إقامة حكومة أقلية تعتمد على دعم وثقة أعضاء القائمة المشتركة، الذين وصفتهم أنت بأنهم "طابور خامس"؟ هل أنت مستعد حقاً لتهديد أمن إسرائيل، وإقامة حكومة تعتمد على أحمد الطيبي وأيمن عودة؟ كفى مع هذه الألعاب الخطرة؟ أعطني جواباً واضحاً نعم أو لا".
وردّاً على ذلك، طلب ليبرمان من نتنياهو الالتزام بالامتناع من إجراء انتخابات ثالثة خلال سنة، يُشار إلى أن لدى غانتس مهلة حتى يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي لتشكيل ائتلاف حكومي.
التعليقات