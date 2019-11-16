تفاصيل العثور على مقابر جماعية في السودان

أعلن تحالف "الفشقة" للعدالة والتنمية، العثور على مقابر جماعية بمنطقة بحر السلام الواقعة بالفشقة الصغرى، التي يرجع تاريخها لأكثر من 200 عام.



وحسب صحيفة (الانتباهة)، فقد تمكن عدد من المواطنين خلال عملية بحثهم عن الذهب بالمنطقة، العثور على مقابر جماعية وفردية، بمساحات كبيرة.



وقال عضو تحالف "الفشقة" للعدالة والتنمية شعيب عبد المؤمن، إنه تم العثور بجانب الموتى على أوانٍ معدنية، وقلل فخارية ورماد ووديعات بأحجام كبيرة غير مألوفة داخل المقابر مدفونه مع الموتى.



وأوضح عبد المؤمن، أن اكتشاف هذه المقابر الجماعية، يؤكد على قدم وجود الإنسان بالمنطقة.



وفي ذات السياق، دعا شعيب وزارة السياحة والآثار، لضرورة إجراء كشوفات أثرية بالمنطقة بغرض توضيح الحقائق عبر الدلائل التي عثروا عليها حسب قوله.

رام الله - دنيا الوطن