إصابة 11 شخصاً بانفجار في محافظة ذي قار جنوب العراق

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 11 شخصاً، مساء أمس الجمعة، جراء انفجار عبوة صوتية وسط المتظاهرين بمحافظة ذي قار جنوب العراق، بحسب ما نقله موقع (روسيا اليوم) لمصدر مطلع.



وقال المصدر: "إن عبوة صوتية انفجرت في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار، وتسببت بإصابة 11 متظاهراً"، موضحاً أن أحد المتظاهرين في حالة حرجة، بسبب الإصابة الخطرة في الصدر وأجزاء من الرأس.



وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية، وتنامي البطالة.



وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 300 شخص، وإصابة 11 ألفاً آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة، وتشديد إجراءات مكافحة الفساد، وتحسين الأوضاع الاقتصادية.