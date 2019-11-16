إصابة مواطن روسي برصاص حرس الحدود الأمريكي مع المكسيك

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رام الله - دنيا الوطن

أُصيب مواطن روسي برصاص حرس الحدود الأمريكي، أثناء محاولته اجتياز الحدود قادماً من المكسيك، بحسب ما صرح به مسؤولو حرس الحدود الأمريكان.



وذكر الجانب الأمريكي، أن المواطن الروسي، تم نقله على متن مروحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن إصابته ليست خطيرة.



ونقلت وكالة (نوفوستي)، عن حرس الحدود، أن وثائق الهوية التي تم العثور عليها لدى المصاب تثبت أن جنسيته روسية، ومن المنتظر، أن يحقق معه مكتب التحقيقات الفدرالي.



بدورها، أعلنت القنصلية الروسية في هيوستن، أن المواطن الروسي الذي تعرض لإصابة، يدعى يفغيني غلوشينكو، وذكرت على صفحتها في (تويتر) أن المسؤولين في القنصلية، يعتزمون الاتصال به ورؤيته، مشيرة إلى أنه يوجد الآن بمستشفى في مدينة غوديير التابعة لولاية أريزون الأمريكية.