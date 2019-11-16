أوكرانيا تُعلن اعتقال قيادي بارز في تنظيم الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جهاز الأمن الأوكراني، أمس الجمعة، أنه ألقى القبض على البراء الشيشاني، أحد أبرز قيادات تنظيم الدولة، بمشاركة المخابرات المركزية الأميركية، والشرطة الجورجية.



وقال الجهاز في منشور على (فيسبوك): "إن البراء الشيشاني، وهو جورجي الجنسية، اعتقل قرب العاصمة الأوكرانية كييف"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ومنذ 2012، عمل البراء الشيشاني كنائب لأبو عمر الشيشاني وهو "وزير الحرب" في تنظيم الدولة، الذي أُعلن مقتله في 2019.



وفي 2016، فرّ البراء الشيشاني إلى تركيا، حيث وصل في 2018 إلى أوكرانيا، مستخدما جواز سفر مزوراً.



ويتزامن إعلان جهاز الأمن الأوكراني، مع بدء السلطات التركية ترحيل الأسرى المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة إلى بلادهم.



وتقول تركيا: إنها ألقت القبض على 287 متشدداً في شمال شرق سوريا، حيث بدأت القوات التركية هجوماً على وحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي، وإن لديها مئات المحتجزين الآخرين الذين يشتبه أنهم متشددون.



وأعادت تركيا حتى الآن 10 من الألمان، وواحداً من الولايات الأميركية، ومقاتلا من بريطانيا إلى بلادهم.



وتؤكد أنقرة أنها ستعيد مقاتلين مشتبه بهم إلى أيرلندا وفرنسا ودول أخرى، أغلبها أوروبية، في الأيام القليلة المقبلة.