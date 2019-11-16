لبنان: تصويت أممي على قرار يُجبر إسرائيل بدفع تعويضات عن عدوان 2006

مشهد من الحرب على لبنان عام 2006

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة، صوتت على قرار "البقعة النفطية على الشواطىء اللبنانية"، التي تسببت بها إسرائيل إبان عدوان تموز/يوليو 2006، والذي قدمته فلسطين بصفتها رئيسة مجموعة الــ77 والصين.



وأكدت الخارجية اللبنانية في بيان لها مساء أمس الجمعة، أن اللجنة تبنت بأغلبية 158 صوتا القرار المذكور، وصوتت لصالحه معظم دول مجموعة الـــ 77 والصين ودول الاتحاد الأوروبي، وعارضته تسع دول، وامتنعت ست دول عن التصويت، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقال البيان: "سترفع اللجنة الثانية القرار إلى الجمعية العامة؛ ليتم التصويت عليه أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وأن التعويضات تقدر بـ 856,4 مليون دولار؛ ليحتفظ لبنان بحق الفائدة المتراكمة بعد هذا التاريخ".