الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في شمال قطاع غزة

قصفت قوات الاحتلال، فجر السبت، عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.





وسمع دوي عدة انفجارات هزت شمال القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.





وقالت مصادر محلية: إن الغارات استهدفت موقعاً يتبع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.





كما إستهدفت الغارات، موقع البحرية، شمال غرب مدينة غزة، بأربعة صواريخ على الأقل.







وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن الجيش بدأ مهاجمة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ على بئر السبع.





وكانت المقاومة أطلقت صاروخين على مدينة بئر السبع، مع ساعات الفجر الأولى ليوم السبت، اعترضتهما منظومة القبة الحديدية.





وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن 9 مستوطنين أصيبوا بالهلع وكدمات أثناء هروبهم للملاجئ.

رام الله - دنيا الوطن