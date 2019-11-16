السمري: إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة هو الانتصار الحقيقي لشعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر المكتب الحركي للجرحى في المحافظات الجنوبية وليد السمري "أبو رياض" أن أقصر الطرق لمواجهة عدونا هو انهاء الانقسام وتوحيد الصفوف، معتبرا ذلك الانتصار الحقيقي وتجنيب شعبنا ويلات الحروب



وقال السمري: "ان لم ينته الانقسام سيشرعن للأحتلال المزيد من القتل والدمار والعنجهيه العنصرية للعدو الصهيوني."



وأكمل السمري قائلا "طلما الدم يوحدنا فلنوحد أنفسنا ولتتوحد الجغرافيا ويتوحد القرار الفلسطينى مجددا بأن ذلك هو الانتصار الحقيقى وبعدها لم يتجرأ الاحتلال على اقدامه لأى هجوم بربرى أو اغتيال لأى قائد عسكرى".



وختم أمين سر المكتب الحركي للجرحى قائلا " أن كلمتنا سيكون لها احترامها أمام العالم أجمع سنفرض عليه بأن يسمعنا بما فيها عدونا ومن خلفها للولايات المتحدة الأمريكية" ،مترحما على أرواح لشهداء الأبرار ومقدما التعازي لذويهم ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والحرية لأسرانا البواسل.