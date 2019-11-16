شاهد: القبة الحديدية تعترض صاروخين في بئر السبع





وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة.





وفي سياق متصل، قالت قناة (كان): إن الفرق الطبية قدمت العلاج لتسعة أشخاص أصيبوا بالهلع والكدمات أثناء هروبهم إلى الملاجئ.











رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم السبت: إن صفارات الإنذار دوت في مدينة بئر السبع فيما سمع عدة انفجارات بعد انطلاق الإنذار.يأتي ذلك بعد 24 ساعة من هدوء شهده قطاع غزة عقب تصعيد إسرائيلي عسكري استغرق عدة أيام أسفر عن استشهاد 34 فلسطينياً بينهم القيادي البارز في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.