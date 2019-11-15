شؤون فلسطينية

هنية للنخالة: حماس ستظل الحاضنة والرافعة والداعمة لكل فصائل المقاومة بكل الظروف

هنية للنخالة: حماس ستظل الحاضنة والرافعة والداعمة لكل فصائل المقاومة بكل الظروف
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المكتب الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: إن هنية هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وقدم له ولقيادة الحركة التعازي.

وأكد هنية، خلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى مساء الجمعة، أن هذه الدماء الطاهرة ستظل وقوداً لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وستبقى لعنة تطارد المحتلين.

واستحضر القائدان خلال الاتصال عمق العلاقة بين الحركتين والتي تجذرت في ميدان المقاومة والتضحيات من الشهداء والأسرى والمبعدين واعتبرا أن هذه العلاقة هي اعتصام بحبل الله المتين وعروة وثقى لا انفصام لها.

كما اشادا بأداء المقاومة في المواجهة الأخيرة وصمود غزة الباسلة وأهلها الميامين وافشال مخطط العدو رغم بشاعة العدوان وارتكاب الاحتلال المجازر بحق عوائل بأكملها وخاصة عائلة أبو ملحوس من قبيلة السواركة.

واتفق القائدان على تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الحركتين وباقي القوى والفصائل في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة والتي تتداخل فيها الكثير من العوامل والمعطيات بما يستوجب التوحد في الرؤية والميدان.

وشدد رئيس حركة حماس أن حركته ستظل الحاضنة والرافعة والداعمة لكل فصائل المقاومة الفلسطينية وفي كل الظروف.

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