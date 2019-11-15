اشتية: لا نقبل المساواة بين القائم بالاحتلال والواقع تحت الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

شارك رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم الجمعة في مؤتمر التحالف التقدمي، في العاصمة السويدية ستوكهولم، الذي تشارك فيه 70 دولة حول العالم للمساهمة في صياغة أجندة تقدمية لمستقبل العمل والاستدامة والتضامن، حيث تم انتخاب فلسطين عضوا في مجلس إدارة التحالف.



وقال رئيس الوزراء خلال مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد المنتخب برئاسة رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين: "إن على التحالف ودوله ترجمة مواقفهم الداعمة لفلسطين والقانون الدولي إلى فعل بالاعتراف بدولة فلسطين، وعدم المساواة بين القائم بالاحتلال والواقع تحت الاحتلال في البيانات السياسية".



ودعا اشتية خلال مشاركته في حلقة نقاش تبعت الاجتماع، إلى ضرورة تحقيق نقلة نوعية في التعاطي مع القضية الفلسطينية من المحادثات الثنائية التي لم تنجح خلال السنوات الماضية بسبب تهرب إسرائيل من التزاماتها وانحياز الإدارة الأمريكية لها، إلى المتعدد المستند على القانون الدولي بوجود أطراف دولية عديدة.



وقال اشتية "إن خطة الرئيس ترامب تريد استبدال القانون الدولي بمرجعية أخرى لم تتضح معالمها بعد، لكن هذه الخطة ستولد ميتة"، مطالبا أوروبا ودول التحالف التقدمي بوضع ثقلهم السياسي والاقتصادي وراء موقفهم السياسية المنسجمة مع القانون الدولي والحقوق الفلسطينية.



وتابع اشتية: تحقيق الأمن يأتي بتحقيق السلام، وهذا يتطلب أيضا تحقيق تنمية اقتصادية تمكن الشعوب من العيش بكرامة وأمان في بلادها، وتمكين النساء والشباب اقتصاديا واجتماعيا.



وشارك إلى جانب اشتية في حلقة النقاش التي حملت عنوان "السلام والأمن" كل من رئيس وزراء شمال مقدونيا زوران زئيف، ووزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، ورئيس حزب العمل في النرويج جوناس غار ستوري، وعضو الكنيست عن حزب ميرتس تامار زاندبرغ.



والتحالف التقدمي منظمة سياسية دولية من الأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية والمنظمات، تأسس في 2013 في ألمانيا، ويضم 140 دولة من جميع أنحاء العالم.