صحيفة إسرائيلية تكشف سبب توقيت اغتيال القيادي أبو العطا

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، سبب اختيار رئيس الوزراء الإسرائيلي لتوقيت اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا الثلاثاء الماضي.



وقالت الصحيفة: إن عملية اغتيال أبو العطا جاءت بعد وصول معلومات استخبارية دقيقة إلى مكتب نتنياهو تفيد بهجمات ضد اسرائيل خلال أيام قليلة مرتقبة، من ضمنها اطلاق صواريخ موجهة.



وأضافت الصحيفة: "الجيش الإسرائيلي والشاباك اقترحوا على نتنياهو اغتيال القيادي أبو العطا مدبر الهجمات الأخيرة على اسرائيل، واقترحوا أيضاً أن تكون الضربة بشكل مفاجئ لحركة الجهاد الإسلامي، كما استعدت اسرائيل جيداً لردة فعل الحركة عقب عملية اغتيال دون فقدان عنصر المفاجأة.



وفي وقت سابق، كشف موقع (i24news) الإسرائيلي ، تفاصيل اغتيال القائد في سرايا القدس، بهاء أبو العطا، صباح أمس الثلاثاء في منزله بحي الشجاعية شرقي غزة.



وأوضح الموقع، أن تحقيقات أولية، أظهرت أن طائرة صغيرة من طراز (كواد كابتر)، حلّقت ثلاث مرات في أعلى منزل بهاء أبو العطا القيادي في الجهاد.



وكشف الموقع، أن طائرة "كواد كابتر" حلقت قبل اغتياله ببضع دقائق فوق منزله، ثم اقتربت من "الشرفة" المطلة على غرفة منزله، واخترقتها باتجاه الغرفة بشكل مباشر، واستطاعت التقاط صورته.



وتبين أن تلك الطائرة، كانت تحمل قنابل يدوية، وانفجرت داخل الغرفة بعد دخولها، وتوثيق الكاميرات المثبّتة عليها، وجود أبو العطا بالداخل، وبعد أقل من دقيقة من تفجير الطائرة، والتي لم تسبب سوى أضرار محدودة بالممتلكات، أطلقت طائرة حربية صاروخين بشكل مباشر على الغرفة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.



ونوّه الموقع، بحسب التحقيقات، إلى أن أبو العطا دخل منزله قبل نصف ساعة من اغتياله، وكانت طائرات استطلاع ترصد المنزل باستمرار، والذي لا يتردد إليه كثيراً بسبب الملاحقة من قبل إسرائيل.



وأشار أن طائرات مماثلة، حلّقت بشكل مباشر فوق منازل 3 قيادات ميدانية من سرايا القدس في شمال قطاع غزة، يعملون بشكل مباشر مع أبو العطا.



رام الله - دنيا الوطن