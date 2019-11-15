شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية تكشف سبب توقيت اغتيال القيادي أبو العطا

صحيفة إسرائيلية تكشف سبب توقيت اغتيال القيادي أبو العطا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، سبب اختيار رئيس الوزراء الإسرائيلي لتوقيت اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا الثلاثاء الماضي.

وقالت الصحيفة: إن عملية اغتيال أبو العطا جاءت بعد وصول معلومات استخبارية دقيقة إلى مكتب نتنياهو تفيد بهجمات ضد اسرائيل خلال أيام قليلة مرتقبة، من ضمنها اطلاق صواريخ موجهة.

وأضافت الصحيفة: "الجيش الإسرائيلي والشاباك اقترحوا على نتنياهو اغتيال القيادي أبو العطا مدبر الهجمات الأخيرة على اسرائيل، واقترحوا أيضاً أن تكون الضربة بشكل مفاجئ لحركة الجهاد الإسلامي، كما استعدت اسرائيل جيداً لردة فعل الحركة عقب عملية اغتيال دون فقدان عنصر المفاجأة.

وفي وقت سابق، كشف موقع (i24news) الإسرائيلي ، تفاصيل اغتيال القائد في سرايا القدس، بهاء أبو العطا، صباح أمس الثلاثاء في منزله بحي الشجاعية شرقي غزة.

وأوضح الموقع، أن تحقيقات أولية، أظهرت أن طائرة صغيرة من طراز (كواد كابتر)، حلّقت ثلاث مرات في أعلى منزل بهاء أبو العطا القيادي في الجهاد.

وكشف الموقع، أن طائرة "كواد كابتر" حلقت قبل اغتياله ببضع دقائق فوق منزله، ثم اقتربت من "الشرفة" المطلة على غرفة منزله، واخترقتها باتجاه الغرفة بشكل مباشر، واستطاعت التقاط صورته.

وتبين أن تلك الطائرة، كانت تحمل قنابل يدوية، وانفجرت داخل الغرفة بعد دخولها، وتوثيق الكاميرات المثبّتة عليها، وجود أبو العطا بالداخل، وبعد أقل من دقيقة من تفجير الطائرة، والتي لم تسبب سوى أضرار محدودة بالممتلكات، أطلقت طائرة حربية صاروخين بشكل مباشر على الغرفة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

ونوّه الموقع، بحسب التحقيقات، إلى أن أبو العطا دخل منزله قبل نصف ساعة من اغتياله، وكانت طائرات استطلاع ترصد المنزل باستمرار، والذي لا يتردد إليه كثيراً بسبب الملاحقة من قبل إسرائيل.

وأشار أن طائرات مماثلة، حلّقت بشكل مباشر فوق منازل 3 قيادات ميدانية من سرايا القدس في شمال قطاع غزة، يعملون بشكل مباشر مع أبو العطا.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في شمال قطاع غزة

الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في شمال قطاع غزة

السمري: إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة هو الانتصار الحقيقي لشعبنا

السمري: إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة هو الانتصار الحقيقي لشعبنا

شاهد: هروب المستوطنين إلى الملاجئ بعد انطلاق الصفارات في بئر السبع

شاهد: هروب المستوطنين إلى الملاجئ بعد انطلاق الصفارات في بئر السبع

شاهد: القبة الحديدية تعترض صاروخين في بئر السبع

شاهد: القبة الحديدية تعترض صاروخين في بئر السبع

هنية للنخالة: حماس ستظل الحاضنة والرافعة والداعمة لكل فصائل المقاومة بكل الظروف

هنية للنخالة: حماس ستظل الحاضنة والرافعة والداعمة لكل فصائل المقاومة بكل الظروف

اشتية: لا نقبل المساواة بين القائم بالاحتلال والواقع تحت الاحتلال

اشتية: لا نقبل المساواة بين القائم بالاحتلال والواقع تحت الاحتلال

عشراوي: تجديد ولاية &#34;أونروا&#34; انتصار للعدالة والقانون الدولي

عشراوي: تجديد ولاية "أونروا" انتصار للعدالة والقانون الدولي

اشتية: اسرائيل تخلق واقعا متدهورا في فلسطين

اشتية: اسرائيل تخلق واقعا متدهورا في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

السمري: إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة هو الانتصار الحقيقي لشعبنا

السمري: إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة هو الانتصار الحقيقي لشعبنا

اشتية: لا نقبل المساواة بين القائم بالاحتلال والواقع تحت الاحتلال

اشتية: لا نقبل المساواة بين القائم بالاحتلال والواقع تحت الاحتلال

عشراوي: تجديد ولاية &#34;أونروا&#34; انتصار للعدالة والقانون الدولي

عشراوي: تجديد ولاية "أونروا" انتصار للعدالة والقانون الدولي

اشتية: اسرائيل تخلق واقعا متدهورا في فلسطين

اشتية: اسرائيل تخلق واقعا متدهورا في فلسطين

عريقات يضع الرئيس السيراليوني مادابيو في آخر تطورات القضية الفلسطينية

عريقات يضع الرئيس السيراليوني مادابيو في آخر تطورات القضية الفلسطينية

رسائل وطنية ومجتمعية..المجلس الأعلى يرعى ماراثون &#34;السكري نمط حياة&#34; في رام الله

رسائل وطنية ومجتمعية..المجلس الأعلى يرعى ماراثون "السكري نمط حياة" في رام الله

وزيرة الصحة تطلق نداءً عاجلاً للإفراج عن الأسير أبو دياك

وزيرة الصحة تطلق نداءً عاجلاً للإفراج عن الأسير أبو دياك

فتح: تصويت الأمم المتحدة رسالة واضحة بوقوف العالم مع شعبنا

فتح: تصويت الأمم المتحدة رسالة واضحة بوقوف العالم مع شعبنا

منوعات

هاني رمزي: هكذا خسرت 22 كيلو جرام من وزني

هاني رمزي: هكذا خسرت 22 كيلو جرام من وزني

تعليقات أصالة على المسرح تعزز أنباء انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان

تعليقات أصالة على المسرح تعزز أنباء انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان

تامر عاشور يعلن فسخ خطبته من ملكة جمال الكون دارين حلمي

تامر عاشور يعلن فسخ خطبته من ملكة جمال الكون دارين حلمي

شاهد.. حين تعرض محمد حماقي للضرب بسبب فتاة

شاهد.. حين تعرض محمد حماقي للضرب بسبب فتاة

هذه الطفلة أصبحت فنانة مشهورة.. تعرف عليها

هذه الطفلة أصبحت فنانة مشهورة.. تعرف عليها

بعد أكثر من نصف قرن..موسيقيون يفجرون مفاجأة بشأن أغنية &#34;الأطلال&#34; لأم كلثوم

بعد أكثر من نصف قرن..موسيقيون يفجرون مفاجأة بشأن أغنية "الأطلال" لأم كلثوم

الشقيقة الكبرى لنوال الكويتية تشعل المواقع بجمالها

الشقيقة الكبرى لنوال الكويتية تشعل المواقع بجمالها

رانيا يوسف بالحجاب توجه رسالة &#34;مُستفزة&#34; للجمهور

رانيا يوسف بالحجاب توجه رسالة "مُستفزة" للجمهور

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بتدمير حياة أولادها.. وترفض الزواج بعده

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بتدمير حياة أولادها.. وترفض الزواج بعده

محمد عساف وحلا الترك يعتذران عن حفلهما في السعودية

محمد عساف وحلا الترك يعتذران عن حفلهما في السعودية

عربي

توقيف مسافر فرنسي في مطار القاهرة لنقله أدوية محظورة

توقيف مسافر فرنسي في مطار القاهرة لنقله أدوية محظورة

تكليف مرشح حزب النهضة بتشكيل الحكومة التونسية المقبلة

تكليف مرشح حزب النهضة بتشكيل الحكومة التونسية المقبلة

عون: معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون أولى اهتمامات الحكومة العتيدة

عون: معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون أولى اهتمامات الحكومة العتيدة

السيسي يبحث هاتفياً مع ميركل الأزمة الليبية

السيسي يبحث هاتفياً مع ميركل الأزمة الليبية