شؤون فلسطينية

عشراوي: تجديد ولاية "أونروا" انتصار للعدالة والقانون الدولي

عشراوي: تجديد ولاية "أونروا" انتصار للعدالة والقانون الدولي
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي بالقرار التاريخي القاضي بتجديد الأمم المتحدة تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا "، بأغلبية ساحقة وصلت إلى 170 دولة.

وقالت في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الجمعة، " ان هذا الدعم الدولي الساحق يمثل انتصارا كبيرا للعدالة وللقانون الدولي وللاجئين الفلسطينيين ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا " باعتبارها العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد وجهة المسؤولية عما يزيد عن ٥ ملايين لاجئ فلسطيني منذ سبعة عقود".

 وعبرت عشراوي عن امتنان الشعب الفلسطيني لهذا الدعم المبدئي والشجاع، مثمنة مواقف الدول التي صوتت لصالح هذا القرار ولم ترضخ لحملة الضغط والتخويف الأمريكية - الإسرائيلية.  وأضافت: "لقد مثل هذا التصويت المشرف صفعة قوية للشراكة الامريكية -الإسرائيلية الخطيرة ولتحركات كلا من ادارة ترامب ودولة الاحتلال المشبوهة والهادفة الى الغاء "الأونروا" وإسقاط حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة وغير القابلة للتصرف".

 واشارت في ختام بيانها الى ان "أونروا " ستواصل تقديم خدماتها الى ان يمتلك المجتمع الدولي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل عادل شامل للاجئين الفلسطينيين يستند الى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

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