دولي

إيرانيون يحتجون على ارتفاع أسعار البنزين

إيرانيون يحتجون على ارتفاع أسعار البنزين
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مجموعة من المدن الإيرانية، اليوم الجمعة، مظاهرات للأهالي تأتي احتجاجا على قرار حكومة البلاد رفع أسعار البنزين.

وعمت المظاهرات مدنا جنوب إيران بينها الأهواز وسيرجان وماهشهر وشيراز وغجساران وبهبهان، إضافة إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران وبيرجند قربها.

وقالت وكالة (فارس): إن أعداد التجمعات التي احتشدت للاحتجاج تقدر بنحو 100 و150 شخصا، لافتة إلى أن المتظاهرين لم يطلقوا شعارات سياسية.

وقام المحتجون في عدد من المدن بقطع بعض الطرق المحلية، بما في ذلك إغلاق الطريق بين مدينتي أميدية وآقاجري، وإضرام النار في إطارات السيارات.

وعلى الرغم من الرواية الرسمية، إلا أن محتجين في بعض المدن رددوا شعارات مناهضة للسلطات وخاصة الرئيس، حسن روحاني.

وجرت احتجاجات أوسع في مدينة مشهد، حيث هتف المتظاهرون: "روحاني اخجل من نفسك واترك البلاد بحالها... أيها الديكتاتور اخجل من نفسك واترك البلاد بحالها".

وجاء ذلك وسط انتشار كثيف للشرطة في شارع وكيل آباد بمشهد، فيما قال محتجون إن قوات الأمن حطمت زجاج سيارة أحد المتظاهرين.

وبين الشعارات التي رددها المتظاهرون: "البنزين بات أعلى سعرا والفقير بات أكثر فقرا"، و"أيها المواطن الغيور نريد دعمك"، و"لا تخافوا فنحن جميعا ما"، و"سنأخذ حقنا ولن نقبل المذلة".


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