اشتية: اسرائيل تخلق واقعا متدهورا في فلسطين





رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، المستجدات السياسية خلال لقائهما اليوم الجمعة في العاصمة السويدية ستوكهولم بحضور وزير التنمية الاجتماعية احمد مجدلاني.وأوضح اشتية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، إن الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن نتج عن الإجراءات الأحادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي، والتي تعكس مضمون الصفقة الذي لا يلبي الحد الأدنى حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على أراضي 1967 مع القدس عاصمة وحق العودة.وأضاف رئيس الوزراء ان اسرائيل من جانبها تنتهك كل الاتفاقيات الموقعة والقوانين الدولية، وتخلق واقعا متدهورا في فلسطين من خلال عدوانها المتكرر على غزة وحصارها، والاستيطان وتهويد القدس وغيرها من الانتهاكات.واطلع اشتية وزيرة الخارجية على مستجدات مبادرة الرئيس بعقد الانتخابات من اجل توحيد الشعب الفلسطيني وإعادة الوهج الديمقراطي له.وأوضح رئيس الوزراء استراتيجية الحكومة بالانفكاك من علاقة التبعية التي يفرضها واقع الاحتلال، من خلال تعزيز المنتج الوطني وتشجيع التبادل التجاري المباشر مع العالم لا سيما الدول العربية.واشاد اشتية بالجهد التنموي السويدي في فلسطين، داعيا إلى دعم برامج الحكومة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب كجزء من تمكينهم سياسيا واجتماعيا.من جانبها، أكدت ليندي وقوف بلادها إلى جانب الحقوق الفلسطينية، واستمرار دعم إقامة الدولة الفلسطينية وتعزيز المؤسسات فيها.