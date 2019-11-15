خامنئي: إيران لا تدعو للقضاء على الشعب اليهودي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي: إن بلاده لا تدعو للقضاء على الشعب اليهودي؛ لكنها تعتقد أن على أصحاب الأديان السماوية المختلفة أن يقرروا مستقبل إسرائيل.



وأضاف خامنئي، وفق الموقع الرسمي له: "الدعوة إلى القضاء على دولة إسرائيل لا تعني القضاء على الشعب اليهودي، بل تعني أن على شعب فلسطين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا، أن يختار حكومته".



ومنذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، ترفض إيران الاعتراف بإسرائيل وتدعم جماعات في المقاومة الفلسطينية المسلحة، في حين تتهم "إسرائيل" طهران منذ زمن طويل بالسعي لتدميرها وتعتبرها عدوها الرئيسي بالشرق الأوسط.



من ناحية أخرى، انتقد خامنئي -خلال كلمته- القوى الغربية لممارسة ضغوط على طهران بسبب برنامجها النووي، قائلاً: "كل الدول تحتاج إلى طاقة نووية سلمية لكن المحتكرين الغربيين يسعون لأن تظل هذه الطاقة في حالة احتكار، يعلم الغرب أننا لا نسعى إلى الحصول على أسلحة نووية بسبب مبادئنا ومعتقداتنا".