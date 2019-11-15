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توقيف مسافر فرنسي في مطار القاهرة لنقله أدوية محظورة

توقيف مسافر فرنسي في مطار القاهرة لنقله أدوية محظورة
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن إدارة مطار القاهرة أوقفت مسافرا فرنسيا من أصول مصرية، بعد العثور على مئات الأقراص الدوائية المحظورة داخل حقيبته.

ونقلت الوكالة، اليوم الجمعة، عن مسؤول كبير في مصلحة الجمارك المصرية، إبراهيم عبد اللطيف، تأكيده أن المفتشين عثروا داخل حقيبة المسافر القادم من باريس الذي لم يتم الكشف عن اسمه، على أكثر من ألف قرص من دوائي "بريغابالين" و"ترامادول"، وهما مسكنا ألم قويان.

وتم فرض حظر على هذين الدوائين في مصر لأنهما قد يُستعملان كبديل عن الهيروين.

وأكدت الوكالة أن المسافر الفرنسي يواجه اتهامات جنائية محتملة.

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