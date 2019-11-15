دولي

كوريا الشمالية عن مرشح للرئاسة الأمريكية: "كلب مسعور ويجب ضربه حتى الموت"

كوريا الشمالية عن مرشح للرئاسة الأمريكية: "كلب مسعور ويجب ضربه حتى الموت"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت كوريا الشمالية هجوماً على نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة، جو بايدن، واصفاً إياه بـ "كلب مسعور يجب ضربه بالعصي حتى الموت".

وقالت كوريا الشمالية، وفق وكالة الأنباء الرسمية، إن بادين "تجرأ بتهور على المساس بكرامة القيادة العليا" لكوريا الشمالية، متابعةً: "الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرة".

وأشارت إلى أنه "يجب ضربها (الكلاب) بالعصي حتى الموت"، ورأت أن "القيام بذلك سيكون مفيدا للولايات المتحدة أيضا".

ولم يعرف سبب إطلاق بيونغ يانغ لهذه الشتائم، لكنها قد تكون ردا على قيام فريق حملة بايدن بنشر إعلان دعائي مصور ينتقد السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي رأوا أنها تقضي "بالإشادة بالمستبدين والطغاة واستبعاد الحلفاء".

أخبار ذات صلة

محامي ترامب يلوح بـ &#34;تأمينات جيدة&#34; تحميه من خيانته

محامي ترامب يلوح بـ "تأمينات جيدة" تحميه من خيانته

إيرانيون يحتجون على ارتفاع أسعار البنزين

إيرانيون يحتجون على ارتفاع أسعار البنزين

خامنئي: إيران لا تدعو للقضاء على الشعب اليهودي

خامنئي: إيران لا تدعو للقضاء على الشعب اليهودي

الرئيس الإسرائيلي وبيني غانتس يعقدان اجتماعاً مساء السبت

الرئيس الإسرائيلي وبيني غانتس يعقدان اجتماعاً مساء السبت

الثلاثاء المقبل.. الاعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

الثلاثاء المقبل.. الاعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

زلزال يلحق أضرارا بمنازل وكنائس في إندونيسيا

زلزال يلحق أضرارا بمنازل وكنائس في إندونيسيا

بعد انتهاء الجولة العسكرية.. عودة الروتين لمستوطنات غلاف غزة واستئناف الدراسة الأحد

بعد انتهاء الجولة العسكرية.. عودة الروتين لمستوطنات غلاف غزة واستئناف الدراسة الأحد

هل يستطيع غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية خلال ستة أيام؟

هل يستطيع غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية خلال ستة أيام؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

عشراوي: تجديد ولاية &#34;أونروا&#34; انتصار للعدالة والقانون الدولي

عشراوي: تجديد ولاية "أونروا" انتصار للعدالة والقانون الدولي

اشتية: اسرائيل تخلق واقعا متدهورا في فلسطين

اشتية: اسرائيل تخلق واقعا متدهورا في فلسطين

عريقات يضع الرئيس السيراليوني مادابيو في آخر تطورات القضية الفلسطينية

عريقات يضع الرئيس السيراليوني مادابيو في آخر تطورات القضية الفلسطينية

رسائل وطنية ومجتمعية..المجلس الأعلى يرعى ماراثون &#34;السكري نمط حياة&#34; في رام الله

رسائل وطنية ومجتمعية..المجلس الأعلى يرعى ماراثون "السكري نمط حياة" في رام الله

وزيرة الصحة تطلق نداءً عاجلاً للإفراج عن الأسير أبو دياك

وزيرة الصحة تطلق نداءً عاجلاً للإفراج عن الأسير أبو دياك

فتح: تصويت الأمم المتحدة رسالة واضحة بوقوف العالم مع شعبنا

فتح: تصويت الأمم المتحدة رسالة واضحة بوقوف العالم مع شعبنا

المالكي يرحب بالإجماع الدولي التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارات فلسطين

المالكي يرحب بالإجماع الدولي التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارات فلسطين

نقل المصور الصحفي عمارنة إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا

نقل المصور الصحفي عمارنة إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا

منوعات

هاني رمزي: هكذا خسرت 22 كيلو جرام من وزني

هاني رمزي: هكذا خسرت 22 كيلو جرام من وزني

تعليقات أصالة على المسرح تعزز أنباء انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان

تعليقات أصالة على المسرح تعزز أنباء انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان

تامر عاشور يعلن فسخ خطبته من ملكة جمال الكون دارين حلمي

تامر عاشور يعلن فسخ خطبته من ملكة جمال الكون دارين حلمي

شاهد.. حين تعرض محمد حماقي للضرب بسبب فتاة

شاهد.. حين تعرض محمد حماقي للضرب بسبب فتاة

هذه الطفلة أصبحت فنانة مشهورة.. تعرف عليها

هذه الطفلة أصبحت فنانة مشهورة.. تعرف عليها

بعد أكثر من نصف قرن..موسيقيون يفجرون مفاجأة بشأن أغنية &#34;الأطلال&#34; لأم كلثوم

بعد أكثر من نصف قرن..موسيقيون يفجرون مفاجأة بشأن أغنية "الأطلال" لأم كلثوم

الشقيقة الكبرى لنوال الكويتية تشعل المواقع بجمالها

الشقيقة الكبرى لنوال الكويتية تشعل المواقع بجمالها

رانيا يوسف بالحجاب توجه رسالة &#34;مُستفزة&#34; للجمهور

رانيا يوسف بالحجاب توجه رسالة "مُستفزة" للجمهور

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بتدمير حياة أولادها.. وترفض الزواج بعده

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بتدمير حياة أولادها.. وترفض الزواج بعده

محمد عساف وحلا الترك يعتذران عن حفلهما في السعودية

محمد عساف وحلا الترك يعتذران عن حفلهما في السعودية

عربي

توقيف مسافر فرنسي في مطار القاهرة لنقله أدوية محظورة

توقيف مسافر فرنسي في مطار القاهرة لنقله أدوية محظورة

عون: معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون أولى اهتمامات الحكومة العتيدة

عون: معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون أولى اهتمامات الحكومة العتيدة

السيسي يبحث هاتفياً مع ميركل الأزمة الليبية

السيسي يبحث هاتفياً مع ميركل الأزمة الليبية

واشنطن تحذر القاهرة من شراء المقاتلة الروسية (سو-35)

واشنطن تحذر القاهرة من شراء المقاتلة الروسية (سو-35)