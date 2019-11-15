كوريا الشمالية عن مرشح للرئاسة الأمريكية: "كلب مسعور ويجب ضربه حتى الموت"

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رام الله - دنيا الوطن

شنت كوريا الشمالية هجوماً على نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة، جو بايدن، واصفاً إياه بـ "كلب مسعور يجب ضربه بالعصي حتى الموت".



وقالت كوريا الشمالية، وفق وكالة الأنباء الرسمية، إن بادين "تجرأ بتهور على المساس بكرامة القيادة العليا" لكوريا الشمالية، متابعةً: "الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرة".



وأشارت إلى أنه "يجب ضربها (الكلاب) بالعصي حتى الموت"، ورأت أن "القيام بذلك سيكون مفيدا للولايات المتحدة أيضا".



ولم يعرف سبب إطلاق بيونغ يانغ لهذه الشتائم، لكنها قد تكون ردا على قيام فريق حملة بايدن بنشر إعلان دعائي مصور ينتقد السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي رأوا أنها تقضي "بالإشادة بالمستبدين والطغاة واستبعاد الحلفاء".