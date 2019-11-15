عريقات يضع الرئيس السيراليوني مادابيو في آخر تطورات القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنصرح سفير دولة فلسطين لدى غينيا وسيراليون الدكتور ثائر أبوبكر أنه وعلى هامش إجتماع ميد دايز في طنجة ، إستقبل الرئيس السيراليوني السيد جلويوس مادابيو الدكتور صائب عريقات أمين سير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسفير ابوبكر .وفي بداية الاجتماع نقل الدكتور عريقات الرئيس السيراليوني تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتمنياته التقدم والازدهار لسيراليون ورغبته في تعزيز التعاون .وبحث الدكتور عريقات مع الرئيس السيراليوني ،تعزيز التعاون بين البلدين وشكره على مواقف بلاده تجاه فلسطين وطلب منه الاستمرار في دعم قضيتنا العادلة .وقدم الدكتور عريقات للرئيس السيراليوني شرحا عن اخر تطورات القضية الفلسطينية والأحداث في المنطقة ،وتحدث الطرفين خلال اللقاء عن تعزيز التعاون الفلسطيني السيراليوني والعربي الافريقي، كما شكر السفير أبوبكر الرئيس السيراليوني على الاستقبال وعلى دعمه للشعب الفلسطيني .