شؤون فلسطينية

مسرح عناد الفلسطيني يحصد 4 جوائز في مهرجان مسرح الطفل العربي بالأردن

مسرح عناد الفلسطيني يحصد 4 جوائز في مهرجان مسرح الطفل العربي بالأردن
رام الله - دنيا الوطن
حصدت مسرحية "بائعة الكبريت " لمسرح عناد من فلسطين على أربع جوائز خلال مهرجان مسرح الطفل العربي في دورته الاولى في مدينة الزرقاء الأردنية تحت شعار "أعطونا الطفولة" تحت الرعاية الملكية الهاشمية.

حيث منحت لجنة التحكيم الطفلة الفنانة اميليا المصو جائزة أفضل ممثلة دور أول، فيما حصل الفنان خالد المصو على جائزة أفضل ممثل دور أول، ومُنح الفنان المقدسي مصطفى الكرد جائزة أفضل تأليف وتوزيع موسيقي بالإضافة لجائزة أفضل عمل جماعي لطاقم المسرحية المكون من الفنان سعيد زرزر ومدير التقنيات سليمان مكركر ومدير المنصة رازي مكركر.

مثّل مسرح عناد دولة فلسطين بجانب الأشقاء من السعودية، العراق، مصر، الأردن، الجزائر، تونس، المغرب وممثلين عن لبنان ضمن لجنة التحكيم.

مسرحية بائعة الكبريت لتي أعدها وأخرجها الفنان خالد المصو عن قصة الكاتب هانس كرستيان أندرسن تتحدث عن حقوق الأطفال الفلسطينيين.

وقالت المديرة التنفيذية لمسرح عناد السيدة سامية أبو حمود: "رغم الحصار السياسي والثقافي المفروض علينا كفلسطينيين إلا أننا تمكنا من تمثيل دولة فلسطين الى جانب الدول العربية، ونحن كمسرح عناد نعتبر أنفسنا سفراء لدولتنا نعكس من خلال المسرح حقنا في الحياة ورفضنا للاحتلال"، كما وشكرت بلدية بيت جالا وشركة خميس التجارية الذين ساهموا بتغطية تكاليف السفر للمشاركة في المهرجان.

يذكر أن "عناد" مؤسسة ثقافية غير ربحية تأسست عام 1987، تعمل على نشر ثقافة المسرح بين جميع فئات الشعب الفلسطيني، تهدف إلى بناء مجتمع يسوده الوعي واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير من خلال الفنون.



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