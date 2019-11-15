فتح: تصويت الأمم المتحدة رسالة واضحة بوقوف العالم مع شعبنا





رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة فتح بتصويت الأمم المتحدة بالأغلبية الساحقه لصالح سبعة قرارات دعما لحقوق شعبنا الفلسطيني، ومنها قرار يجدد من خلاله تفويض ولاية الانروا وتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين، معتبرة هذا التصويت الساحق رسالة قوية لكل المتآمرين على قضيتنا وشعبنا.وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي، ان هذا التصويت يدلل على ان العالم لا يخضع للإبتزاز أو الضغوطات، وإن الصراع العربي- الاسرائيلي والذي تعتبر القضية الفلسطينية جوهره لا يحل إلا من خلال تطبيق قرارات الامم المتحده والشرعيةالدولية ، وأن محاولات الغاءها والالتفاف عنها وايجاد بدائل تحت ما سموه صفقة العار فشل فشلا ذريعا.وتقدمت حركة فتح بالشكر والامتنان لكل دول العالم التي صوتت لصالح القرارات، ودعت تلك الدول التي صوتت ضده أن تراجع حساباتها وأن ترى حجم العزله الدولية التي وصلت اليها بسبب تمسكها ودعمها لدولة الاحتلال الاسرائيلية.