نقل المصور الصحفي عمارنة إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا

المصور الصحفي معاذ عمارنة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نقل المصور الصحفي معاذ عمارنة، من سكان مخيم الدهيشة، والذي أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال تغطيته الصحفية لاعتداءات المستوطنين على أراضي بلدة صوريف شمال الخليل.



وقالت مصادر صحفية، انه تم نقل الصحفي عمارنة، من مستشفى عالية إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا، تمهيدا لنقله إلى احد مستشفيات العيون في القدس أو رام الله.



هذا وزار العديد من الصحفيين وممثلي القوى والمؤسسات الوطنية الزميل عمارنة للاطمئنان على وضعه الصحي.



ونددت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الاعتداء على المصور الصحفي عمارنة، وطالبت الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين العرب، والمنظمات الحقوقية الدولية بمعاقبة مطلقي النار على الصحفيين الفلسطينيين وعدم افلاتهم من العقاب.