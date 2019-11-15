الرئيس عباس يُعلق على التصويت الأممي لتجديد ولاية "أونروا"

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، بالقرار الهام والتاريخي بتجديد الأمم المتحدة تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأغلبية ساحقة وصلت إلى 170 دولة، مقابل تصويت دولتين (الولايات المتحدة واسرائيل) ضد القرار.



وأكد الرئيس عباس، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أن التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وتعبيراً عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلا نهائيا وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.



وحيا الرئيس عباس، جميع دول العالم التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، موجهاً الشكر لجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار في هذه اللحظة التاريخية الهامة.