الشيوخي يلتقي رئيس جهاز حماية المستهلك المصري لبحث التعاون المشترك



واعرب رئيس جهاز حماية المستهلك في جمهورية مصر العربية اللواء الدكتور راضي عبد المعطي عن استعداد جهاز حماية المستهلك في الجمهورية للتعاون بما يخدم المستهلك الفلسطيني والعربي .



مشيرا رئيس جهاز حماية المستهلك في جمهورية مصر الى أهمية التعاون العربى فى كافة المجالات من خلال آليات تلبى طموحات الشعوب العربية وتحمي مصالح وحقوق المستهلكين وفق القوانين والانظمة لمنظومات حماية المستهلك .



وفي نفس السياق شرح الشيوخي الانجازات الكبيرة لمنظومة حماية المستهلك في فلسطين وما قدمته خلال السنوات الماضية من جهود كبيرة في خدمة وحماية حقوق المستهلكين وفي تنظيم اسواقنا الفلسطينية التي اصبحت تضاهي بعض الدول المتقدمة في التنظيم برغم الاجراءات والعراقيل الاسرائيلية وبرامج الاغراق الاسرائيلية التي تدمر الاقتصاد الوطني وتحل محل المنتجات والبضائع العربية .



وعبر الشيوخي عن اعجابه الكبير وعن فخره بما وصل اليه جهاز حماية المستهلك في الجمهورية المصرية من تنظيم ومن تطور وحداثة وسرعة في الانجاز لا مثيل لها في الدول المتقدمة بصون وحماية حقوق المستهلكين وبما يزيد من ثقة زوار الجمهورية من المستهلكين الوافدين اليها من الدول العربية والعالم باسرة .



وفي نفس السياق شبه الشيوخي جهاز حماية المستهلك في جمهورية مصر العربية بخلية النحل التي تعمل ليل نهار من اجل حماية حقوق المستهلكين في كل مكان .



وفي معرض حديثه شرح الشيوخي عن منظومة القوانين حماية المستهلك وسلامة الغذاء والدواء والبيئة المعمول بها في دولة فلسطين بما فيها قانون حظر ومقاطعة بضائع المستوطنات الاستعماية الاسرائيلية .



وتحدث عن برامج استقلالية الاقتصاد الفلسطيني وحول البرنامج التدريجي للحكومة الفلسطينية وعلى راسها دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية الهادفة الى الانفكاك الاقتصاد الفلسطيني عن اقتصاد الاحتلال .



وتحدث عن حملات المقاطعة الشعبية الفلسطينية للبضائع وللخدمات الاسرائيلية الهادفة الى تعزيز المنتج الفلسطيني والاقتصاد الوطني واعطاء الاولوية للمنتج المحلي والعربي وفتح باب الاستيراد والانفتاح على الاسواق العربية وخصوصا الاسواق المصرية والاسواق الاردنية .



مشيدا الشيوخي بالدور التاريخي الهام الذي تقوم به جمهورة مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا في دعم قضيتنا الفلسطينية العادلة وتعزيز صمود شعبنا .



وفي النهاية تم الاتفاق على استمرار التواصل والنقاش حول ما يخدم حقوق المستهلكين في البلدين الشقيقين وللاستفادة الفلسطينية من التجربة المصرية الناجحة والقوة بالمهارات والبرامج والقوانين والانظمة اللازمة في حماية المستهلك الفلسطيني والعربي .



وشكر الشيوخي اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك في الجمهورية على حسن وكرم الاستقبال والضيافة والتعاون .







رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي، برئيس جهاز حماية المستهلك المصري اللواء الدكتور راضي عبد المعطي بمكتبه في مقر جهاز حماية المستهلك في جمهورية مصر العربية بالقاهرة لبحث التعاون المشترك في مجال حماية حقوق المستهلك .