تكليف مرشح حزب النهضة بتشكيل الحكومة التونسية المقبلة





رام الله - دنيا الوطنكلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، رسمياً المرشح المقترح من طرف حزب النهضة، حبيب الجملي بتشكيل "حركة النهضة"، الحبيب الجملي بشكيل الحكومة المقبلة.ونشرت الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" رسالة التكليف التي وقعها قيس سعيد.وكان الرئيس التونسي، قد استقبل بقصر قرطاج، رئيس حزب "حركة النهضة"، راشد الغنوشي بصفته رئيس الحزب المتحصل على أكثر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.وتولى الغنوشي إطلاعه على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة.وفي وقت سابق، كشف القيادي في "حركة النهضة"، نور الدين البحيري، عن مرشح الحزب لرئاسة الحكومة التونسية في الفترة المقبلة، طبقا لما أفرزه قرار مجلس شورى الحركة.وأعلن البحيري في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" أن المهندس، الحبيب الجملي، كاتب الدولة السابق بوزارة الفلاحة، هو مرشح "حركة النهضة" لرئاسة الحكومة.من هو الحبيب الجملي؟ولد الحبيب الجملي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة، بمعتمدية نصرالله من ولاية القيروان في 28 مارس 1959، وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الكبارة والثانوي بنصرالله وزغوان.تحصل على دبلوم تقني سام مختص في الزراعات الكبرى ودبلوم مهندس أشغال دولة في الفلاحة ودبلوم مرحلة ثالثة في الاقتصاد الفلاحي والتصرف في المؤسسات ذات الصبغة الفلاحية.اشتغل بالوظيفة العمومية (ديوان الحبوب بوزارة الفلاحة) مدة 14 سنة، شغل خلالها عدة مهام إدارية وفنية وبحثية وشارك في أشغال عدة لجان داخلية ووطنية ومجالس إدارة شركات عمومية ذات صلة بالقطاع الفلاحي، وشغل خطة كاتب دولة لدى وزير الفلاحة من 2011 حتى 2014.