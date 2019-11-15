شؤون فلسطينية

حسام: وفاة والدة الاسير طارق الطبش من خانيونس بعد صراع مع المرض

حسام: وفاة والدة الاسير طارق الطبش من خانيونس بعد صراع مع المرض
الأسير طارق خالد الطبش
رام الله - دنيا الوطن
توفيت صباح اليوم الجمعة والدة الأسير طارق خالد الطبش (39عامًا)، من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت جمعية الاسرى والمحررين "حسام" ، إن والدة الاسير توفيت بعد أن أنهكتها الامراض ومنها مرض السرطان الذي لازمها لأكثر من 5 سنوات لم تتمكن خلالها من زيارة نجلها الاسير طارق ولو لمرة واحدة ، حيث طالبت الجمعية مرارا الصليب الاحمر بالتنسيق لتامين زيارتها لنجلها بالاسعاف الا ان الاحتلال ابدي رفضه لهذا المطلب .

وذكرت حسام بانه سيتم تشييع جثمان الفقيدة بعد صلاة المغرب انطلاقا من مسجد الفاروق في مدينة خانيونس وسيدفن جثمانها الطاهر بمقبرة المدينة .

وأشارت الجمعية بأن الأسير الطبش قد اعتقل بتاريخ 9/2/2001 وحكم عليه بالسجن مدي الحياة و15عاما بتهمة المشاركة في قتل جنديين من عناصر الوحدات الإسرائيلية الخاصة بإلقائهما من شرفة مبنى للشرطة الفلسطينية بمدينة رام الله في الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2000 ، وهو يقبع حاليا في سجن نفحة.

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