دولي

الرئيس الإسرائيلي وبيني غانتس يعقدان اجتماعاً مساء السبت

الرئيس الإسرائيلي وبيني غانتس يعقدان اجتماعاً مساء السبت
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيجتمع مساء غد السبت، مع بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض".

وأوضحت الصحيفة، أن غانتس سيجتمع مع ريفلين مساء السبت، لكنه لن يعيد التفويض الممنوح له بتشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 الإسرائيلية: إن جلسة لقادة "أزرق أبيض"، انتهت مساء أمس الخميس، دون الحسم بكل ما يتعلق تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود، بتناوب ما بين نتنياهو وغانتس.

وبينت أنه لا يوجد أي تقدم بالمفاوضات بين الحزبين، إذ تشير التقديرات إلى أن غانتس سيعيد التفويض إلى ريفلين دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة.

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