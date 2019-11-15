عون: معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون أولى اهتمامات الحكومة العتيدة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، اليوم الجمعة: "إن معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون أولى اهتمامات الحكومة اللبنانية العتيدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



تصريح عون، جاء خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، الذي أكد دعم إيطاليا للبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها.



يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، أن الوزير السابق محمد الصفدي وافق على تولي منصب رئيس الحكومة، معربا عن اعتقاده بأنه الشخص المناسب لهذه المرحلة.



وكان عون أعرب في وقت سابق عن أمله في إمكانية ولادة الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف، مشيرا إلى أن التعاطي مع المستجدات يتم انطلاقا من المصلحة الوطنية التي تقتضي تعاونا مع الجميع للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.



من جهة أخرى، جدد الرئيس اللبناني رفض الاقتراح الأوروبي لدمج النازحين السوريين بالمجتمعات المضيفة، وهو الموقف الذي أعرب الوزير الإيطالي عن تفهمه.