بعد انتهاء الجولة العسكرية.. عودة الروتين لمستوطنات غلاف غزة واستئناف الدراسة الأحد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "إنه بعد التقييم، تقرر في مجالس مستوطنات غلاف غزة، العودة للروتين، واستئناف الدراسة يوم الأحد، وذلك اذا استمر الهدوء".



وأضافت الصحيفة: "رغم الهدوء النسبي، إلى أن نسبة انتظام التعليم في مدينة اسدود تراوحت بين 75 الى 85%".



وشهد قطاع غزة، في الاونة الاخيرة، حالة من التوتر الشديد، بعد إقدام طائرات الاحتلال على اغتيال نهاد ابو العطا القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، وزوجته، فجر الثلاثاء، شرق مدينة غزة.



وردت المقاومة، وعلى رأسها الجهاد الاسلامي، بالرد على الجريمة، بقصفها مستوطنات غلاف غزة بعشرات القذائف الصاروخية.