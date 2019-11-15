هذا ما قاله الرئيس التونسي عن غزة والعدوان الاسرائيلي عليها





وأكد الرئيس غي تغريدة له عبر تويتر:" وحسب غزة وهي تعفر آلة الحرب الاسرائيلية الحديثة في التراب بشارة من لاينطق عن الهوى (ص) الذي بشر بقوله:" لايضرهم من خذلهم ولامن خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك".





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التونسي قيس بن سعيد تعليقا على العدوان الاسرائيلي ضد غزة:"وتأبى غزة إلا أن تبقى قبلة العز في زمن تحاول فيه مخلفات الاستعمار اعادة الأمة الى حضيرة التبعية المهينة".