هذا ما قاله الرئيس التونسي عن غزة والعدوان الاسرائيلي عليها
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التونسي قيس بن سعيد تعليقا على العدوان الاسرائيلي ضد غزة:"وتأبى غزة إلا أن تبقى قبلة العز في زمن تحاول فيه مخلفات الاستعمار اعادة الأمة الى حضيرة التبعية المهينة".
قال الرئيس التونسي قيس بن سعيد تعليقا على العدوان الاسرائيلي ضد غزة:"وتأبى غزة إلا أن تبقى قبلة العز في زمن تحاول فيه مخلفات الاستعمار اعادة الأمة الى حضيرة التبعية المهينة".
وأكد الرئيس غي تغريدة له عبر تويتر:" وحسب غزة وهي تعفر آلة الحرب الاسرائيلية الحديثة في التراب بشارة من لاينطق عن الهوى (ص) الذي بشر بقوله:" لايضرهم من خذلهم ولامن خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك".
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