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بقي ستة أيام.. هل يستطيع غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

بقي ستة أيام.. هل يستطيع غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟
رام الله - دنيا الوطن
أشارت تقديرات سياسية إسرائيلية، أن رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، سيعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة.

وتنتهي مهلة تفويض غانتس لتشكيل الحكومة بعد ستة أيام، فيما لا تزال الأحزاب في حالة من عدم الوضوح وعدم اليقين حيال التطورات المقبلة، وما يخطط له كل حزب.

وذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أن جلسة لقادة (أزرق أبيض)، انتهت مساء أمس الخميس، دون الحسم بكل ما يتعلق تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود، بتناوب ما بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وغانتس.

وأوضحت القناة، أنه لا يوجد أي تقدم بالمفاوضات بين الحزبين، وتشير التقديرات إلى أن غانتس سيعيد التفويض إلى رئيس الدولة دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة.

وذكرت القناة أنه في هذه المرحلة، فإن موازين القوى داخل (أزرق أبيض) معقدة للغاية وغير واضحة، إذ لا يعتبر غابي أشكنازي وموشيه يعالون التوضيحات التي تلقاها التحالف حيال مقترح ريفلين بالتناوب مع نتنياهو واستعداده للاستقالة في حال قدمت ضده لوائح اتهام بقضايا الفساد التي يواجهها، وهو المقترح الذي يرفضه أيضا يائير لابيد.

وبحسب القناة، أبدى غانتس موقفه الرافض أيضًا لمقترح ريفلين، ووجه أصابع الاتهام إلى الليكود واتهمه بعدم الاستعداد للتنازل بكل ما يتعلق بالتناوب على رئاسة الحكومة، ورفضه  كذلك تفكيك كتلة اليمين.

وقال غانتس: "لا يوجد أي تقدم في المفاوضات مع الليكود، وفي المقابل يدعي الليكود أن الخلافات الداخلية في أزرق أبيض، هي التي تحول دون التقدم بالمفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة".

وفي وقت سابق، أعلن حزب العمل برئاسة عمير بيرتس، عن تقدم جدي في الاتصالات مع (أزرق أبيض)، الأمر الذي يرجح أن غانتس لم يستبعد بعد إمكانية تشكيل حكومة ضيقة، علما أن بيرتس صرح بأنه لن ينضم لحكومة برئاسة نتنياهو.

وبعيدا عن المفاوضات بين الأحزاب، فإن قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن التوصيات بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو قد يحسم وجهة التطورات، وهو القرار الذي من المتوقع أن يصدر في الأسابيع المقبلة.

ووفقا لتقديرات (القناة 12)، يبدو أن قادة تحالف (أزرق أبيض)، يخشون توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود برئاسة نتنياهو، ليتبيّن لهم في اليوم التالي أنه قد وجهت لوائح اتهام ضد نتنياهو.

وفي ظل هذه التعقيدات، تنقل القناة عن أوساط في (أزرق أبيض): "إن كل شيء لا يزال مطروحا للتفاوض، بما في ذلك حكومة أقلية، ومن المحتمل أن يبذل غانتس جهودا حتى لحظة اتخاذ القرار، ولكن في الوقت الحالي، لا تزال هذه المعادلة بعيدة المنال".

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